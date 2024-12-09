Токаев поручил Головкину повысить результаты сборных на мировых соревнованиях

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 декабря 2024 года, принял президента Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадия Головкина. Глава государства был проинформирован о работе Комитета и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.