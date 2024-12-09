На Дону уволили министра имущественных и земельных отношений

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил замгубернатора — министра транспорта Виталия Кушнарёва и министра имущественных и земельных отношений Евгения Осыченко. Соответствующий документ был подписан девятого декабря.
Минтранс временно будет возглавлять первый заместитель министра Инна Володина, а минимущества — Станислав Хлудину.
Напомним, Виталий Кушнарев, был задержан в конце 27 ноября. Его отправили в СИЗО по уголовному дело о покупке и хранении оружия.