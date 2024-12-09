Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону уволили министра имущественных и земельных отношений

Также уволен находящийся в СИЗО Виталий Кушнарёв.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил замгубернатора — министра транспорта Виталия Кушнарёва и министра имущественных и земельных отношений Евгения Осыченко. Соответствующий документ был подписан девятого декабря.

Минтранс временно будет возглавлять первый заместитель министра Инна Володина, а минимущества — Станислав Хлудину.

Напомним, Виталий Кушнарев, был задержан в конце 27 ноября. Его отправили в СИЗО по уголовному дело о покупке и хранении оружия.