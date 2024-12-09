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Токаев поздравил Головкина с назначением председателем Олимпийской комиссии World Boxing

АЛМАТЫ, 9 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина.

Источник: Сайт НОК Казахстана

Головкин рассказал о работе Национального олимпийского комитета и планах на предстоящий период.

Он также сообщил о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.

Глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).