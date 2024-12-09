Замом главы администрации самарского губернатора назначен его помощник

Кроме того, на оперативном совещании в правительстве Самарской области стало известно еще об одном кадровом решении. Юлия Рожкова будет отвечать за организацию взаимодействия чиновников с социально ориентированными некоммерческими организациями. До этого она замещала руководителя управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями.