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Замом главы администрации самарского губернатора назначен его помощник

Помощник губернатора Самарской области Дмитрий Алехин назначен на пост заместителя начальника администрации главы региона.

Источник: Коммерсантъ

Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник, 9 декабря.

Дмитрий Алехин стал помощником губернатора в июле текущего года. В его зону ответственности входили вопросы мобилизационной подготовки, контроля и исполнения поручений. На новой должности Дмитрий Алехин сосредоточится на исполнении протокольных поручений Вячеслава Федорищева.

Кроме того, на оперативном совещании в правительстве Самарской области стало известно еще об одном кадровом решении. Юлия Рожкова будет отвечать за организацию взаимодействия чиновников с социально ориентированными некоммерческими организациями. До этого она замещала руководителя управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями.