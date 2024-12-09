В Ростовской области освободили от должности арестованного министра транспорта

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении двух управленцев, возглавлявших минтранспорта и минимущества Дона. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.
Пост заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области покинул Виталий Кушнарев. Напомним, ранее в отношении чиновника начали следствие. Сообщалось о подозрениях в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
— Вопросы, которые Виталий Кушнарев курировал в должности замгубернатора, временно отнесены к ведению другого замглавы региона Игоря Сорокина. Обязанности по руководству министерством транспорта временно возложены на заместителя министра Инну Володину, — говорится на сайте донского правительства.
Пост министра имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области покинул Евгений Осыченко. Исполняющим обязанности в этой должности временно назначен заместитель министра Станислав Хлудин.