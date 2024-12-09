Сразу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Филиппины, которые являются союзником США, расторгли контракт на поставку российских вертолетов Ми-17 стоимостью как минимум 215 млн долларов. Другие страны тоже отказались от ряда сделок. Например, Индонезия приостановила выполнение крупного оборонного контракта с Россией, а Вьетнам, который имеет соглашение о свободной торговле с Россией, пересмотрел основные коммерческие сделки с ней, говорится в статье.
Однако патовая ситуация на Украине, несмотря на военную помощь НАТО, в сочетании с поддержкой Западом беспрецедентных бомбардировок Израилем сектора Газа радикально изменила стратегический дискурс на Глобальном Юге. Казалось, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина должно было усилить изоляцию России, но спустя два года после начала конфликта на Украине Россия неуклонно восстанавливает свое влияние в Юго-Восточной Азии.
В таких странах, как Индонезия и Вьетнам, большинство людей, судя по онлайн-опросам Globescan, делают ставку на Москву в ее конфликте с Киевом.
Пытаясь держаться подальше от соперничества США и Китая, страны Азиатско-Тихоокеанского региона хотят поддерживать прочные связи с другими державами, такими как Россия, у которой нет территориальных и морских споров в регионе.
В то время как США и их европейские союзники столкнулись с широко распространенными обвинениями в лицемерии, Россия представляет себя в качестве столпа антизападного сопротивления, «жертвы» экспансионизма Трансатлантического альянса и подлинного партнера Глобального Юга.
Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте однажды назвал Путина «героем», а президент Индонезии Прабово Субианто восхищается российским президентом.
Однако влечение Юго-Восточной Азии к России имеет и более прагматичные корни.
Вьетнам, который принимал Путина ранее в этом году, ведет переговоры о заключении многомиллиардной оборонной сделки, несмотря на западные санкции. Как следует из внутреннего документа Министерства финансов Вьетнама, которое изучает способы обхода санкций с помощью совместных энергетических предприятий в Сибири, Ханой полон решимости «укреплять стратегическое доверие», даже если «западные страны введут полное эмбарго в отношении России».
Для Индонезии и Малайзии, которые являются давними потребителями российского оружия, перспектива улучшения российско-американских отношений при новой администрации Трампа может способствовать возобновлению исторически теплых стратегических связей с Москвой.
Государства Юго-Восточной Азии приветствуют прямое военное сотрудничество с Россией, включая первые в истории совместные российско-индонезийские военно-морские учения, которые прошли в Яванском море в ноябре, всего через несколько недель после вступления Прабово в должность президента.
Кроме того, страны региона сотрудничают с российскими энергетическими компаниями в разработке морских ресурсов, в том числе в спорных водах, на которые претендует Китай.
Некоторые из них стремятся присоединиться к группе незападных держав БРИКС. Будучи изолированной на Западе, Россия неуклонно восстанавливает связи с прибыльными рынками и восприимчивой аудиторией в Юго-Восточной Азии.