SCMP: почему Россия вновь завоевывает популярность в Юго-Восточной Азии

Сразу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Филиппины, которые являются союзником США, расторгли контракт на поставку российских вертолетов Ми-17 стоимостью как минимум 215 млн долларов. Другие страны тоже отказались от ряда сделок. Например, Индонезия приостановила выполнение крупного оборонного контракта с Россией, а Вьетнам, который имеет соглашение о свободной торговле с Россией, пересмотрел основные коммерческие сделки с ней, говорится в статье.