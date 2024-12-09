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SCMP: почему Россия вновь завоевывает популярность в Юго-Восточной Азии

В то время как Россия ищет партнеров на Глобальном Юге, большинство государств Юго-Восточной Азии отвечают ей взаимностью, возобновляя связи с Кремлем, пишет Ричард Гейдариан в статье для South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Слева: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, справа: заместитель председателя Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжэн.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Слева: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, справа: заместитель председателя Китайской Народной Республики (КНР) Хань Чжэн.Источник: РИА "Новости"

Сразу после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Филиппины, которые являются союзником США, расторгли контракт на поставку российских вертолетов Ми-17 стоимостью как минимум 215 млн долларов. Другие страны тоже отказались от ряда сделок. Например, Индонезия приостановила выполнение крупного оборонного контракта с Россией, а Вьетнам, который имеет соглашение о свободной торговле с Россией, пересмотрел основные коммерческие сделки с ней, говорится в статье.

Однако патовая ситуация на Украине, несмотря на военную помощь НАТО, в сочетании с поддержкой Западом беспрецедентных бомбардировок Израилем сектора Газа радикально изменила стратегический дискурс на Глобальном Юге. Казалось, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина должно было усилить изоляцию России, но спустя два года после начала конфликта на Украине Россия неуклонно восстанавливает свое влияние в Юго-Восточной Азии.

Москва обретает второе дыхание в Индо-Тихоокеанском регионе, воспользовавшись антизападными настроениями на Глобальном Юге. Причем Владимир Путин пользуется популярностью как среди региональных элит, так и среди широких масс.

В таких странах, как Индонезия и Вьетнам, большинство людей, судя по онлайн-опросам Globescan, делают ставку на Москву в ее конфликте с Киевом.

Снимок сделанный 28 ноября вооруженными силами Филиппин: филиппинский самолет следит за российской подводной лодкой, замеченной в 80 морских милях от острова Миндоро в Южно-Китайском море.
Снимок сделанный 28 ноября вооруженными силами Филиппин: филиппинский самолет следит за российской подводной лодкой, замеченной в 80 морских милях от острова Миндоро в Южно-Китайском море.Источник: Armed forces of the Philippines

Пытаясь держаться подальше от соперничества США и Китая, страны Азиатско-Тихоокеанского региона хотят поддерживать прочные связи с другими державами, такими как Россия, у которой нет территориальных и морских споров в регионе.

В то время как США и их европейские союзники столкнулись с широко распространенными обвинениями в лицемерии, Россия представляет себя в качестве столпа антизападного сопротивления, «жертвы» экспансионизма Трансатлантического альянса и подлинного партнера Глобального Юга.

Российская доктрина «суверенной демократии», в соответствии с которой государство, возглавляемое харизматичным лидером, сохраняет национальную автономию от вмешательства Запада, особенно привлекательна для нелиберальных режимов в Юго-Восточной Азии.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте однажды назвал Путина «героем», а президент Индонезии Прабово Субианто восхищается российским президентом.

Однако влечение Юго-Восточной Азии к России имеет и более прагматичные корни.

Коллекционер и продавец русских сувениров позирует в своем магазине в Ханое, 16 июня.
Коллекционер и продавец русских сувениров позирует в своем магазине в Ханое, 16 июня.Источник: Reuters

Вьетнам, который принимал Путина ранее в этом году, ведет переговоры о заключении многомиллиардной оборонной сделки, несмотря на западные санкции. Как следует из внутреннего документа Министерства финансов Вьетнама, которое изучает способы обхода санкций с помощью совместных энергетических предприятий в Сибири, Ханой полон решимости «укреплять стратегическое доверие», даже если «западные страны введут полное эмбарго в отношении России».

Для Индонезии и Малайзии, которые являются давними потребителями российского оружия, перспектива улучшения российско-американских отношений при новой администрации Трампа может способствовать возобновлению исторически теплых стратегических связей с Москвой.

Государства Юго-Восточной Азии приветствуют прямое военное сотрудничество с Россией, включая первые в истории совместные российско-индонезийские военно-морские учения, которые прошли в Яванском море в ноябре, всего через несколько недель после вступления Прабово в должность президента.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве.Источник: РИА "Новости"

Кроме того, страны региона сотрудничают с российскими энергетическими компаниями в разработке морских ресурсов, в том числе в спорных водах, на которые претендует Китай.

Вьетнам, Индонезия и Малайзия рассматривают Россию как потенциального партнера в создании постзападного многополярного порядка.

Некоторые из них стремятся присоединиться к группе незападных держав БРИКС. Будучи изолированной на Западе, Россия неуклонно восстанавливает связи с прибыльными рынками и восприимчивой аудиторией в Юго-Восточной Азии.