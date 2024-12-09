Губернатор предложил Регине Воробьевой пост зампреда самарского правительства

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил Регине Воробьевой занять пост заместителя регионального правительства. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря 2024 года.
«Регина Алексеевна, прошу вас занять должность заместителя председателя правительства Самарской области и по совместительству продолжать работать министром социально-демографической и семейной политики. У вас работа очень хорошо строится, все получается, вы компетентны во многих областях», — сказал Вячеслав Федорищев на оперативном совещании облправительства.
Напомним, Регина Воробьева возглавляет региональный Минсоцдем с осени 2021 года. До этого она занимала пост заместителя руководителя ведомства. Отвечала за организацию социального обслуживания, опеки и попечительства.