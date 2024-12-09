Губернатор предложил Регине Воробьевой пост зампреда самарского правительства

«Регина Алексеевна, прошу вас занять должность заместителя председателя правительства Самарской области и по совместительству продолжать работать министром социально-демографической и семейной политики. У вас работа очень хорошо строится, все получается, вы компетентны во многих областях», — сказал Вячеслав Федорищев на оперативном совещании облправительства.