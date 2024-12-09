Восьмерых омских высокопоставленных чиновников уволили после проверок

Представитель прокуратуры заявил, в текущем году прокуроры выявили свыше 2,3 тыс. нарушений закона, опротестовали более 1,1 тыс. нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.
По требованию прокуроров более 700 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе нарушения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей, связанных с предоставлением недостоверных, неполных сведений о доходах и расходах, наличием конфликта интересов, работой в непосредственном подчинении у родственников.
«После прокурорских проверок 8 высокопоставленных чиновников уволены в связи с утратой доверия, возбуждены 10 уголовных дел о коррупционных преступлениях, к административной ответственности привлечены свыше 80 лиц, в том числе три организации с назначением штрафов до 1 млн рублей», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Евгений Зобенко.
Прокуроры направили в суды 25 исков на общую сумму 48,9 млн руб. о возмещении ущерба, об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, увольнении чиновников в связи с утратой доверия.
К примеру, по иску прокурора Омской области в доход государства взысканы 4 млн руб., соответствующие стоимости квартиры, приобретенной супругом бывшего депутата городского поселения на неподтвержденные доходы.
Всего правоохранительные органы выявили 347 преступлений коррупционной направленности, большая часть из них установлена по материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, УФСБ России по Омской области.