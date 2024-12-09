Восьмерых омских высокопоставленных чиновников уволили после проверок

«После прокурорских проверок 8 высокопоставленных чиновников уволены в связи с утратой доверия, возбуждены 10 уголовных дел о коррупционных преступлениях, к административной ответственности привлечены свыше 80 лиц, в том числе три организации с назначением штрафов до 1 млн рублей», — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Евгений Зобенко.