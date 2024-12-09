Предоставление убежища Асаду и конфликтный потенциал в мире. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Кроме того, он вручит государственные награды Героям России.
Также в графике Путина будет целый перечень встреч непубличного характера.
О ситуации в Сирии
Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это «предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии».
Российские военные в Сирии принимают все необходимые меры предосторожности: «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности».
Астанинский формат урегулирования по Сирии утратил свое изначальное целеполагание, но он все еще актуален как механизм политических консультаций: «И в том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться».
Россия находится в диалоге с Турцией и другими региональными странами по Сирии.
Произошедшее в Сирии «удивило весь мир».
О предоставлении убежища Асаду
Кремль не раскрывает подробности местонахождения экс-президента Сирии Башара Асада: «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать».
Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин: «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение».
Россия не обязана официально объявлять об этом факте: «Нет, совершенно не обязательно, мы не обязаны это делать».
Кремль счел некорректным связывать условиями содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду.
Кремль не стал отвечать на вопрос, когда Путин последний раз виделся и общался с экс-президентом Сирии Башаром Асадом: «Оставляю без ответа этот вопрос».
В графике Путина нет встречи с Асадом: «В официальном графике президента такой встречи нет».
О контактах Путина и Трампа
Путин и его администрация пока не контактировали с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США: «Нет, по-прежнему контактов не было».
О конфликтном потенциале
Конфликтный потенциал в международных делах сейчас «очень высокий», что «требует особого внимания», в том числе со стороны России.