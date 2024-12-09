Предоставление убежища Асаду и конфликтный потенциал в мире. Темы брифинга Пескова

Российские военные в Сирии принимают все необходимые меры предосторожности: «Разумеется, сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности. Ну и, конечно, наши военные тоже принимают все необходимые меры предосторожности».