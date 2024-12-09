Меркель рассказала, как Путин представляет главную задачу России

Президент России Владимир Путин перевел страну «на рыночные рельсы» и хотел вернуть ей статус великой державы, однако у россиян «под его руководством нет хорошей жизни», заявила бывший канцлер (в 2005—2021 годах) Германии Ангела Меркел в британском подкасте The Rest Is Politics. Ее слова приводит издание The Independent.
«Я очень часто думала о том, как мы можем принести демократию в Россию, — рассказала она. — Например, приватизация, когда определенные акции раздавались всем, позволила людям участвовать в распределении богатства. Однако большинство из них в то время использовали это, чтобы быстро заработать, а затем тратили деньги или раздавали акции. Это привело к огромной концентрации прав собственности, что фактически препятствовало развитию настоящего среднего класса, например с процветанием малого бизнеса».
Вместе с тем Меркель отметила, что «Путин — тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов, из-под гнета экономики, которая разваливалась, и перевел ее на рыночные рельсы».
«Они хотели, чтобы люди получали свою зарплату, которую не съедает 50−60-процентная инфляция. И Путин с самого начала сказал невероятную фразу, что худшим событием ХХ века для него был распад Советского Союза. Откровенно говоря, я думала, что худшим событием ХХ века был нацизм и национал-социализм», — отметила бывший канцлер Германии.
По ее мнению, возмущение распадом СССР и ослаблением России после падения Берлинской стены стало одной из причин начала военной операции на Украине. «Он хотел снова превратить Россию в великую державу. В конце концов, он всегда был таким. И я думаю, что он не очень хорошо разбирался в экономике, в экономическом процветании. Поэтому он очень быстро восстановил эту силу с помощью методов, которым научился, будучи агентом КГБ. Он действительно смог приручить олигархов, если хотите. Им разрешили работать, но только под его руководством», — заявила Меркель.
В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп, по ее мнению, не относится к Европе враждебно, как считают многие европейские политики.
«Он действительно понимает, что сотрудничество, особенно с ЕС и в рамках НАТО, полезно не только для нас, но и для США, — сказала Меркель. — В конце концов, он хочет, чтобы США были значимыми, великими. Трансатлантическое партнерство делает Америку еще более великой. Иногда люди говорят, что мы [ЕС] единственные, кто от этого выигрывает, но это не так».
Ранее Меркель в интервью Tagesspiegel заявила о необходимости контактов с Путиным для предотвращения ситуации, которая привела к конфликту на Украине. По ее словам, президента России нужно было «приобщить к процветанию», а одним из способов стал газопровод «Северный поток».