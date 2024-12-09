Меркель рассказала, как Путин представляет главную задачу России

По ее мнению, возмущение распадом СССР и ослаблением России после падения Берлинской стены стало одной из причин начала военной операции на Украине. «Он хотел снова превратить Россию в великую державу. В конце концов, он всегда был таким. И я думаю, что он не очень хорошо разбирался в экономике, в экономическом процветании. Поэтому он очень быстро восстановил эту силу с помощью методов, которым научился, будучи агентом КГБ. Он действительно смог приручить олигархов, если хотите. Им разрешили работать, но только под его руководством», — заявила Меркель.