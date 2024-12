Меркель рассказала, как Путин представляет главную задачу России

Президент России Владимир Путин перевел страну «на рыночные рельсы» и хотел вернуть ей статус великой державы, однако у россиян «под его руководством нет хорошей жизни», заявила бывший канцлер (в 2005—2021 годах) Германии Ангела Меркел в британском подкасте The Rest Is Politics. Ее слова приводит издание The Independent.