Hurriyet: приоритетом Турции в Сирии станет борьба с курдскими силами

Как отмечает Hurriyet, турецкие власти также заинтересованы в возвращении сирийских беженцев, численность которых в Турции составляет 2 млн 938 тыс. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан на пресс-конференции сегодня, 9 декабря, заявил, что власти «продолжат усилия по безопасному и добровольному возвращению сирийцев и восстановлению страны».