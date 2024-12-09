Лукашенко помиловал 29 осужденных за экстремизм

Отмечается, что это граждане, которые ранее совершили преступления экстремистской направленности.
«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к главе государства».
Так, среди помилованных 18 мужчин и 11 женщин, из них трое — пенсионного возраста, двое имеют инвалидность, 15 — хронические заболевания, а шестеро — моложе 25 лет.
Контролировать правопослушное поведение помилованных президентом будет Министерство внутренних дел.
Не первое помилование
В 2024 году президент не первый раз подписывает указ о помиловании лиц, осужденных за экстремизм. В частности, из так называемого «списка Воскресенского» в марте были помилованы 15 человек — кто-то вышел на свободу, а кому-то сократили срок.
В середине августа был подписан еще один указ о помиловании 30 осужденных за протесты — тогда были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, у некоторых из них есть серьезные заболевания. Есть и люди пенсионного возраста.
В сентябре помилование коснулось еще 30 граждан (7 женщин и 23 мужчин), подавляющее число из которых имеют несовершеннолетних детей. Позднее глава государства в преддверии Дня народного единства помиловал еще 37 человек.
А 7 ноября белорусский лидер принял решение помиловать 31 осужденного, которые оказались в заключении за совершение преступлений экстремистской направленности. Тогда среди помилованных было только две женщины, остальные освобожденные — мужчины. 20 ноября был подписан следующий указ: помиловали 32 человек (24 мужчины и 8 женщин).