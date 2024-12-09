Новым президентом Ганы стал политик, который учился в Москве

В западноафриканской республике Гана 7 декабря прошли всеобщие выборы. На них выбрали нового президента и 275 депутатов однопалатного парламента. В итоге главой государства стал бывший президент (2012−2017 годы), член до недавнего времени оппозиционной партии «Национальный демократический конгресс» Джон Махама.
Всего на президентский пост претендовало 13 кандидатов. Центризбирком Ганы еще не опубликовал результаты президентских и парламентских выборов, однако главный конкурент Махамы Махамуду Бавумия, вице-президент страны с 2017 года, которого на этих выборах выдвинула правящая Новая патриотическая партия, уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой. «Наши внутренние данные указывают на то, что бывший президент Джон Драмани Махама одержал убедительную победу на президентских выборах», — заявил Бавумия 8 декабря, отметив, что партия новоизбранного президента также выиграла парламентские выборы (цитата по Reuters).
Политик объяснил, что признал свое поражение до официального объявления результатов, чтобы ослабить напряженность в стране (к тому моменту стычки между сторонниками разных политических сил зарегистрировали в нескольких избирательных центрах), и подчеркнул важность того, чтобы «мировое сообщество инвесторов продолжало верить в мирный и демократический характер Ганы».
«Сегодня утром я получил поздравительный звонок от моего брата, доктора Бавумии, в связи с моей убедительной победой на субботних выборах. Спасибо, Гана», — в свою очередь, написал 8 декабря в соцсети X Джон Махама.
Новоизбранному президенту 66 лет. В 1986—1988 годах он учился в Москве в аспирантуре на кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. Политическую карьеру начал в 1996 году, когда был избран депутатом парламента. Будучи вице-президентом (2009−2012 годы), опубликовал книгу «Мой первый переворот. Воспоминания о потерянных десятилетиях Африки», в которой рассказал о становлении Ганы в первые десятилетия после обретения независимости. Летом 2024 года представил книгу в Российской академии наук.
На площади 238,5 тыс. кв. км проживают 34,6 млн человек. Гана — унитарная президентская республика. По оценке Всемирного банка (ВБ), за последние 20 лет в рамках многопартийной системы страна добилась значительных демократических успехов, а ее независимая судебная система завоевала доверие общественности.
С середины XIX века была британской колонией (до этого в разное время ее контролировали Португалия, Нидерланды, Швеция, Пруссия). В то время территорию современной Ганы называли Золотым Берегом, откуда европейские страны вывозили золото. В 1940-х на Золотом Береге активизировалась борьба за независимость — страна провозгласила ее в 1957 году, получив современное название Гана. Первым президентом стал Кваме Нкрума, лидер созданной для борьбы с колониализмом левой Народной партии конвента; он установил однопартийную систему и был назначен пожизненным главой государства.
В 1966 году Нкруму свергла группа офицеров, затем последовала серия военных переворотов. Переход к гражданскому правлению начался только в 1990 году; в 1992-м в стране приняли новую Конституцию, которая разрешала многопартийную систему. С того момента на посту президента в результате выборов сменилось пять политиков — после перехода 1992 года Гана считается одной из самых стабильных африканских стран.
В Гане две ключевые политические партии; обе существуют с 1992 года, когда в стране произошел демократический переход к многопартийной системе:
Новая патриотическая партия (New Patriotic Party, NPP) — правоцентристское движение, которое контролировало парламент предыдущего созыва. Ее лидер Нана Акуфо-Аддо был девятым президентом Ганы (проработал два срока с 2017 года), а до этого министром иностранных дел (2003−2007-й) и генпрокурором (2001−2003-й).
Национальный демократический конгресс (National Democratic Congress, NDC) — левоцентристское движение; основано Джерри Ролингсом, который в 1970—1980-х возглавил несколько военных переворотов и был президентом страны с 1981 по 2001 год.
В парламенте предыдущего созыва места между NPP и NDC разделились поровну; перевес первой обеспечил один независимый депутат.
С 2022 года Гана находится в экономическом кризисе. Из-за фискальных мер, которые правительство приняло на фоне внешних потрясений (в их числе пандемия COVID), страна столкнулась с резким ростом госдолга и потеряла доступ к международным финансовым рынкам; долговой кризис привел к сокращению международных резервов и росту инфляции. Объявив о дефолте, власти провели переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о стабилизационной программе, и в 2023 году МВФ одобрил Гане кредитную линию в размере $3 млрд.
Уровень бедности в Гане стал снижаться с началом демократического перехода в 1990-е, однако из-за пандемии снова начал расти. По прогнозу Всемирного банка, этот тренд сохранится до 2026 года; в 2025-м уровень бедности достигнет пика — 31,5%, затем немного снизится, до 30,6%. Как поясняет Reuters, причины, по которым проиграла правящая в Гане NPP, — это экономические трудности, высокая инфляция и обесценивание местной валюты, ганского седи.