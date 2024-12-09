Новым президентом Ганы стал политик, который учился в Москве

Всего на президентский пост претендовало 13 кандидатов. Центризбирком Ганы еще не опубликовал результаты президентских и парламентских выборов, однако главный конкурент Махамы Махамуду Бавумия, вице-президент страны с 2017 года, которого на этих выборах выдвинула правящая Новая патриотическая партия, уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой. «Наши внутренние данные указывают на то, что бывший президент Джон Драмани Махама одержал убедительную победу на президентских выборах», — заявил Бавумия 8 декабря, отметив, что партия новоизбранного президента также выиграла парламентские выборы (цитата по Reuters).