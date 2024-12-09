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Белорусский торговый дом может появиться в Нижегородской области

Там будет продаваться продовольствие и промышленные товары из Белоруссии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил построить в Нижегородской области торговый дом республики. Об этом стало известно в рамках его встречи с губернатором региона Глебом Никитиным, сообщает «БЕЛТА».

По словам главы государства, в торговом доме будет продаваться белорусское продовольствие и промышленные товары.

«Для людей — товары народного потребления. И одежда, и обувь, и холодильники, морозильники, телевизор. Все, что необходимо для Нижегородской области», — отметил Александр Лукашенко.

Губернатор подчеркнул, что центр должен быть современным и достойным сотрудничества.

Напомним, Никитин возглавит рабочую группу при МИД России по переселению иностранцев.