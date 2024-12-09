Нарышкин: РФ ведет переговоры по обеспечению безопасности россиян в Сирии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия ведет переговоры по обеспечению безопасности россиян, сотрудников посольства и других представительств в Сирии, сейчас это главная задача. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Конечно, ведем переговоры, которые касаются, прежде всего, безопасности наших граждан, сотрудников посольства, других представительств нашей страны. Это сейчас главная задача — обеспечить безопасность наших людей», — сказал он, отвечая на вопрос о контактах с сирийцами.
Ранее источник в Кремле сообщил, что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.
27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.