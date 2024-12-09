Посольство Сирии рассказало, чего ждет от новых властей

Новые власти Сирии должны дать поручения посольству в Москве, сообщили ТАСС в сирийской дипмиссии.
«Ждем указаний», — сказано в сообщении.
Бывший президент Башар Асад действительно находится в Москве, но контактов у посольства с ним не было, добавили в дипмиссии. Кремль сообщал, что встречи Асада с президентом Владимиром Путиным тоже нет в графике.
Над зданием посольства Сирии в Москве этим утром подняли флаг, использовавшейся сирийской оппозицией, она накануне захватила власть в государстве. Новый флаг представляет собой трехцветное полотно — зелено-бело-черное, на нем три красные звезды. Флаг Сирии при Башаре Асаде был также трехцветным — красно-бело-черным, на нем были две зеленые звезды.
Посольство в Мансуровском переулке работает в штатном режиме.
В начале ноября несколько группировок начали скоординированную атаку на позиции правительства, за несколько суток под контроль оппозиции перешли крупные города, а 8 декабря президент Башар Асад оставил свой пост и бежал из страны в Россию, где ему предоставили убежище, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости».
По сведениям Reuters, протурецкие повстанцы не могли начать наступление без согласия Анкары. Турецкие власти знали об их планах за полгода, но не стали мешать, поскольку Асад не соглашался начать политический процесс по урегулированию замороженного конфликта.
С уходом Асада бои в Сирии не завершились: протурецкие группировки начали наступление на курдские позиции на северо-востоке республики и захватили крупный город Манбидж.