Посольство Сирии рассказало, чего ждет от новых властей

Над зданием посольства Сирии в Москве этим утром подняли флаг, использовавшейся сирийской оппозицией, она накануне захватила власть в государстве. Новый флаг представляет собой трехцветное полотно — зелено-бело-черное, на нем три красные звезды. Флаг Сирии при Башаре Асаде был также трехцветным — красно-бело-черным, на нем были две зеленые звезды.