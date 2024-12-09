Трамп пригрозил выходом США из НАТО: реален ли такой сценарий

Избранный американский президент Дональд Трамп допустил возможность выхода страны из Североатлантического альянса. Об этом он рассказал телеканалу NBC News.
Как отметил политик, главным условием сохранения членства Вашингтона в НАТО остается выполнение европейскими государствами обязательств по финансированию деятельности альянса. Если Европа будет давать мало денег, то США могут покинуть военно-политический блок.
Во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном новый американский лидер подчеркнул, что альянс — это «хорошо, когда там платят по счетам». Стоит отметить, Трамп всегда считал, что основную часть расходов по финансированию НАТО необходимо переложить на европейские страны. Вряд ли он откажется от своей позиции после вступления в должность в январе 2025 года.
В беседе с «Инфо 24» доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Трамп лукавит, когда рассуждает о возможности выхода США из Североатлантического альянса. По мнению политолога, покидать НАТО Вашингтон не будет, а риторика Трампа направлена исключительно на повышение прибыльности блока для американского государства.
В то же время китайский политолог Ван Цзайбан рассказал ТАСС, что Трамп не сможет игнорировать позицию европейских партнеров США по НАТО в отношении украинского вопроса. Иными словами, значимость сотрудничества с европейскими государствами в военно-политической сфере у Штатов сохраняется.