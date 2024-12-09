Трамп пригрозил выходом США из НАТО: реален ли такой сценарий

Во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном новый американский лидер подчеркнул, что альянс — это «хорошо, когда там платят по счетам». Стоит отметить, Трамп всегда считал, что основную часть расходов по финансированию НАТО необходимо переложить на европейские страны. Вряд ли он откажется от своей позиции после вступления в должность в январе 2025 года.