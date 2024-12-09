Мэр Новосибирска вступился за дочь участника СВО в ситуации со лжериелторами

Угроза лишения жилья возникла из-за действий мошенников, которые незаконно провели сделку с недвижимостью.
«Мэрия совместно с правоохранительными органами провела необходимые мероприятия, в результате которых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, — написал Максим Кудрявцев в своем ТГ-канале. — Наша главная задача в этой сложной ситуации — защитить интересы семьи участника СВО. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Мы также сделаем все возможное, чтобы обеспечить юридическую защиту прав дочери участника специальной военной операции».
Он добавил, что с учетом принятого процессуального решения о возбуждении уголовного дела мэрия планирует отказаться от исковых требований к дочери участника СВО после возвращения гражданского дела из кассационной инстанции.
Похожая история произошла в августе 2024 года в городе Саяногорске, где мошенник обманом склонил участника СВО продать свою квартиру в Саяногорске, а вырученные 2,3 млн рублей присвоил. В декабре подозреваемый был задержан — им оказался 52-летний уроженец Украины.
Напомним также, что в начале декабря депутаты Госдумы предложили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной временно блокировать средства от продажи недвижимости на семь дней для проверки законности сделок. Это инициатива вызвана участившимися случаями мошенничества, когда злоумышленники убеждают владельцев продать свои квартиры и перевести деньги «представителям» правоохранительных органов, утверждая, что сделка фиктивная и право собственности будет восстановлено. В результате собственники и добросовестные покупатели теряют как жилье, так и деньги.