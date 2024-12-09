Мэр Новосибирска вступился за дочь участника СВО в ситуации со лжериелторами

Напомним также, что в начале декабря депутаты Госдумы предложили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной временно блокировать средства от продажи недвижимости на семь дней для проверки законности сделок. Это инициатива вызвана участившимися случаями мошенничества, когда злоумышленники убеждают владельцев продать свои квартиры и перевести деньги «представителям» правоохранительных органов, утверждая, что сделка фиктивная и право собственности будет восстановлено. В результате собственники и добросовестные покупатели теряют как жилье, так и деньги.