NYP: Трамп сообщил о желании Зеленского заключить мирное соглашение

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. В Кремле указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.