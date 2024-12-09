В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана

«УВКБ известно о сирийцах, которые были перемещены из других районов страны и которые в настоящее время возвращаются в свои родные места в Сирии, и мы полны решимости удовлетворять их потребности там, где это возможно с оперативной точки зрения. УВКБ ООН также известно о сообщениях о тысячах сирийцев, добровольно возвращающихся из Ливана и Турции», — сказала она.