В ООН сообщили о сирийцах, возвращающихся из Турции и Ливана

ЖЕНЕВА, 9 дек — РИА Новости. Тысячи сирийцев возвращаются в страну из Турции и Ливана, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту.
«УВКБ известно о сирийцах, которые были перемещены из других районов страны и которые в настоящее время возвращаются в свои родные места в Сирии, и мы полны решимости удовлетворять их потребности там, где это возможно с оперативной точки зрения. УВКБ ООН также известно о сообщениях о тысячах сирийцев, добровольно возвращающихся из Ливана и Турции», — сказала она.
Манту добавила, что многие возвращаются в разрушенные дома и страну, пострадавшую от конфликта, и более 90% сирийцев внутри Сирии нуждаются в той или иной гуманитарной помощи.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позже источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.