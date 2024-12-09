Литва будет строить стрелковые комплексы на границе с Беларусью

Власти Литвы решили возвести стрелковые комплексы на границе с Беларусью, передает БелТА.
Как сообщают литовские СМИ, стрелковые комплексы будут строиться вблизи белорусской границы.
Например, на территории полигона Руднинкай к концу 2025-го будет завершено строительство четырех подобных установок. А уже к середине 2026-го планируется возведение многоцелевого cтрелкового комплекса с инфраструктурой снабжения.
Общая стоимость проектов оценивается в более чем 16 миллионов евро. Финансы выделяются под цели тренировок вооруженных сил Литвы, немецкой бригаде, а также союзникам по НАТО.