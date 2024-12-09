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Молдавская оппозиция заявила, что будет отстаивать сотрудничество с Россией

КИШИНЕВ, 9 дек — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок «Победа» намерен отстаивать сотрудничество с РФ в интересах граждан республики, заявила журналистам депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

«Все больше мировых лидеров сплачивается вокруг Российской Федерации, БРИКС, Евразийского союза. Наша команда (блок “Победа” — ред.), несмотря на все давление, будет продолжать бороться во имя блага граждан, и будет защищать те интересы, которые приведут к процветанию нашу страну», — заявила Таубер.

Она отметила, что блок «Победа» всегда выступал за сохранение и развитие партнерства с Россией, а также за сотрудничество с СНГ и ЕАЭС.

«Мировые события показывают, что глобалистические нападки и желание гегемонии, которое развилось у Америки и Европы, не находят больше поддержку ни в одном государстве мира. Очень много кандидатов выступают против политики Евросоюза и НАТО. Мировая тенденция показывает, что будущее за многополярным миром и сотрудничеством», — подчеркнула Таубер.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.