Дрозденко: Ленобласть не будет тратить бюджетные средства на салюты и развлечения

Стоит отметить, что в Ленобласти и Петербурге в преддверии Нового Года планируют провести множество различных праздничных акций. Редакция ivbg.ru рассказывает, как каждый из нас может помочь детям, пенсионерам, ленинградцам с инвалидностью и животным до наступления новогодних праздников. Кроме того МФЦ Ленобласти совместно с Управлением ветеринарии запускают традиционную благотворительную акцию «Сытый Новый год».