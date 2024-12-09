Мэр Анапы Швец призвал жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Мэр Анапы Василий Швец обратился к жителям и гостям города, руководителям санаториев и ресторанов с просьбой не запускать фейерверки и отказаться от массовых гуляний на Новый год. Последние, по словам Швеца, сейчас неуместны. Подготовку к празднику обсудили на расширенном планерном совещании, которое прошло сегодня, 9 декабря, в администрации города.
«Пусть этот Новый год пройдет в теплой семейной обстановке с акцентом на детские, спортивные, культурные мероприятия. А как только специальная военная операция завершится, мы обязательно всем городом будем громко и ярко салютовать», — отметил Василий Швец.
В новогоднюю ночь на Театральной площади, центральном пляже и в Крещенском парке Анапы будут транслировать обращение президента России Владимира Путина.
А уже 15 декабря в курорте стартует проект «Зимуй в Анапе». На центральном пляже с 11.30 до 21.30 гостей ждут спортивные мероприятия, детские анимационные программы, кинопоказы. В 18.00 загорится главная елка города на Театральной площади.
Новогодние мероприятия в Анапе продлятся до 15 января.