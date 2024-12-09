Мэр Анапы Швец призвал жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Мэр Анапы Василий Швец обратился к жителям и гостям города, руководителям санаториев и ресторанов с просьбой не запускать фейерверки и отказаться от массовых гуляний на Новый год. Последние, по словам Швеца, сейчас неуместны. Подготовку к празднику обсудили на расширенном планерном совещании, которое прошло сегодня, 9 декабря, в администрации города.