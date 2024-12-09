ЕС утвердил выплату Киеву транша на 4,2 миллиарда евро

В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро.