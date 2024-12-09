ЕС утвердил выплату Киеву транша на 4,2 миллиарда евро

БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Совет ЕС утвердил выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 4,2 миллиарда евро, платеж будет произведен в ближайшее время, говорится в распространенном заявлении Совета.
«Украина в ближайшее время получит 4,2 миллиарда евро после того, как Совет ЕС утвердил второй платеж в рамках программы помощи для поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования госорганов Украины», — указывается в документе.
В середине ноября Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в размере более 4,1 миллиарда евро, решение должен был утвердить Совет ЕС.
В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. После перевода последнего в этом году транша общий объем средств, выделенных ЕС в 2024 году в поддержку плана для Украины, составит порядка 16,1 миллиарда евро.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.