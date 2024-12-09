Полковник Ходаренок: на территории Сирии может возникнуть несколько государств

Падение Сирии, свержение ее президента Башара Асада и возможное будущее страны сейчас — одни из самых обсуждаемых тем. Что будет в ближайшее время с этим ближневосточным государством, может ли Сирия разделится на несколько стран и почему Асад лишился власти — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
«Договориться с оппозицией Асад не смог».
Главная причина крушения режима Башара Асада, пожалуй, сам сирийский лидер. И если современным исследователям придется когда-либо составлять его объективную характеристику, ее итоговые строки, наверное, будут выглядеть так: «На всех этапах управления страной и армией Башар Хафез аль-Асад показал полное непонимание природы и сути функционирования государственных институтов и механизмов власти, а также продемонстрировал полнейшую недоговороспособность в работе с оппозиционными силами внутри самого государства».
Перечень того, что не сумел сделать бывший президент Сирии в годы своего руководства страной, весьма обширен и составит как минимум несколько десятков пунктов. Назовем только важнейшие из них. Башар Асад оказался не в состоянии взять под контроль свой собственный семейный клан, деятельность лиц которого имела исключительно деструктивный характер для Сирии, не имел представления о реальной боеготовности и боеспособности вооруженных сил государства, не занимался подбором и выдвижением на ключевые должности достойных высших офицеров (критерии личной преданности и родственных связей в успешной кадровой работе явно недостаточны), игнорировал системную работу с командующими и командирами ВС Сирии и в итоге так и не заметил признаков полного разложения своей военной организации.
Кроме того, в основу урегулирования в Сирии с 2015 года был положен крайне порочный принцип, впоследствии приведший Башара Асада к катастрофе. Предельно коротко: вооруженным формированиям оппозиции, ведущим боевые действия в том или ином районе страны, предлагалось прекратить сопротивление и организованно, вместе с семьями, эвакуироваться в провинцию Идлиб.
Для этого оппозиционерам предоставлялись автобусы, и затем колоннами, под охраной подразделений ВС Сирии и российских войск, их вывозили на северо-запад Сирии. То есть в провинции Идлиб (да и не только в ней) представители сопротивления сгруппировались, привели себя в порядок и восстановили боеспособность. При этом градус их ненависти к правящему режиму с каждым годом только возрастал — и, наконец, этот кипящий котел просто взорвался.
Иначе быть просто не могло. Люди, изгнанные из родных мест и лишившиеся практически всего имущества, работы и различных бизнесов, никаких других чувств к режиму питать не могли. Также до возраста, позволяющего принять участие в боевых действиях, подросли дети перемещенных лиц — и они, выросшие в нужде и лишениях, тоже не могли испытывать к официальному Дамаску ничего, кроме отвращения и злобы.
Договориться с представителями оппозиции Башар Асад так и не смог. Вместо этого он предпочел потерять все 100% своей власти.
Кроме того, немаловажное значение в падении Башара Асада сыграла провальная экономическая политика режима. Никаких улучшений жизни самых широких народных масс в Сирии за годы президентства Башара Асада достигнуто не было. Не был реализован ни один масштабный экономический проект. Разумеется, сыграл свою роль и жесточайший санкционный режим. Только один пример: табло отправлений и прилетов в международном аэропорту Дамаска, одном из крупнейших аэродромных узлов Ближнего Востока, при Асаде было практически пустым — улететь можно было разве что в Ирак, Иран и Афганистан.
Что будет с Сирией?
Что касается ближайшего будущего Сирии, то вряд ли после сокрушения режима Башара Асада там наступит эра мира и всеобщего благоденствия. Слишком велика вероятность того, что разношерстные вооруженные формирования оппозиции, исповедующие самые крайние формы ислама, передерутся между собой за право контролировать самые лакомые куски сирийского пирога. Обстановка там находится в развитии и еще очень далека от успокоения.
Боевые действия на территории страны, скорее всего, продолжатся. Прежней Сирии уже нет и никогда не будет. Скорее всего, на территории бывшей вотчины Башара Асада со временем возникнет несколько новых государств.
Нельзя исключать, что появится государство курдов. Есть и другие национальные меньшинства (те же друзы), которые могут как минимум потребовать федерализации. Может воспрять духом так до конца и недобитое «Исламское государство». Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Наверняка по поводу будущего устройства Сирии есть свое мнение и у Турции.
Ясно только одно — до какой-либо стабильности и окончательного умиротворения (если это возможно на Ближнем Востоке в принципе) на территории рухнувшей империи Башара Асада еще как минимум несколько десятков лет.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),