Полковник Ходаренок: на территории Сирии может возникнуть несколько государств

Перечень того, что не сумел сделать бывший президент Сирии в годы своего руководства страной, весьма обширен и составит как минимум несколько десятков пунктов. Назовем только важнейшие из них. Башар Асад оказался не в состоянии взять под контроль свой собственный семейный клан, деятельность лиц которого имела исключительно деструктивный характер для Сирии, не имел представления о реальной боеготовности и боеспособности вооруженных сил государства, не занимался подбором и выдвижением на ключевые должности достойных высших офицеров (критерии личной преданности и родственных связей в успешной кадровой работе явно недостаточны), игнорировал системную работу с командующими и командирами ВС Сирии и в итоге так и не заметил признаков полного разложения своей военной организации.