Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым

«Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам — президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…», — говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.