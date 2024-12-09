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Лавров назвал Союз России и Белоруссии продвинутым

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Союз России и Белоруссии является амбициозным и продвинутым, стороны не собираются останавливаться на достигнутом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Российско-белорусское начинание является самым амбициозным и продвинутым из действующих интеграционных форматов. За четверть века проделан большой путь по реализации заявленных целей, и ключевая роль в этом процессе принадлежит нашим лидерам — президентам Владимиру Владимировичу Путину и Александру Григорьевичу Лукашенко…», — говорится в приветствии Лаврова в честь открытия фотодокументальной выставки, посвященной 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Министр считает закономерным, что после распада Советского Союза Россия и Белоруссия решили не отдаляться друг от друга, а наоборот, соединить свои судьбы на основе новых принципов суверенного равенства, добровольного и добросовестного выполнения взаимных обязательств.

Он добавил, что у стран формируется общее социально-экономическое, гуманитарное, оборонное, миграционное и информационное пространство.

«Налажено плотное взаимодействие и союзническая взаимная поддержка на международной арене и в области безопасности, обеспечены равные права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, трудоустройства, получения образования, медицинской помощи на всей территории Союзного государства», — указал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва и Минск останавливаться на достигнутом не собираются.

Лавров Сергей