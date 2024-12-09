WP рассказала о предложении Асаду от США, от которого он отказался

США в 1979 году признали Сирию государством — спонсором терроризма, такой статус имеют только четыре страны: еще Куба, КНДР и Иран. Затем в 2004 и 2011 годах ограничения расширили для давления на правительство, целью стали ресурсы страны и личное имущество Асада и других должностных лиц.