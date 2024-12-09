WP рассказала о предложении Асаду от США, от которого он отказался

Сирийский президент Башар Асад незадолго до наступления повстанцев отклонил предложение США, которое могло бы укрепить его власть, пишет The Washington Post.
Несколько недель назад США через ОАЭ предложили Асаду следующую сделку: американские санкции отменяются, а взамен Иран лишается возможности снабжать ливанскую группировку «Хезболла» через территорию Сирии. Об этом газете рассказал бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, поддержавший повстанцев в первые дни наступления. Об обсуждении США и ОАЭ возможности отмены санкций против Асада на прошлой неделе писал Reuters.
США в 1979 году признали Сирию государством — спонсором терроризма, такой статус имеют только четыре страны: еще Куба, КНДР и Иран. Затем в 2004 и 2011 годах ограничения расширили для давления на правительство, целью стали ресурсы страны и личное имущество Асада и других должностных лиц.
Вероятно, более фатальной ошибкой для Асада стал отказ наладить связь с Турцией вопреки предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет WP. Анкара хотела нормализовать отношения с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение хотя бы части из миллионов сирийских беженцев, бежавших в Турцию.
Опрошенные WP аналитики среди факторов, которые привели к крушению правления Асада, называют разочарование сторонников. Они после подавления группировок ожидали «дивидендов мира» — восстановления экономики, возвращение страны на мировую арену, но сирийцы наблюдали признаки коррупции и богатого образа жизни приближенных Асада. При этом, по расчетам ООН, 90% жителей Сирии живут в нищете, а половине не хватает продуктов.
После неудачных попыток наладить контакт турецкие власти молчаливо одобрили план сирийских повстанцев, рассказали источники Reuters. По их данным, оппозиция дала понять Анкаре: другой способ воздействия на Асада не работает, поэтому «не вмешивайтесь».
Наступление продолжалось менее двух недель, в ночь на 8 декабря группировки вошли в Дамаск, а Асад отказался от поста президента и бежал в Россию, где ему предоставили убежище.
Десять лет назад, весной 2014 года, Асад передал Москве послание через бывшего российского премьера Сергея Степашина: «Передайте Владимиру Владимировичу [Путину], что я не [Виктор] Янукович, я никуда не уеду».