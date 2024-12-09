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Путин 10 декабря встретится с Советом по правам человека

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет по видеосвязи ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Будут подведены итоги работы совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах. Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, обеспечения прав граждан», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин Владимир