Путин 10 декабря встретится с Советом по правам человека

«Будут подведены итоги работы совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах. Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, обеспечения прав граждан», — сообщает пресс-служба Кремля.