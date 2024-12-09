Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация в Дамаске и Алеппо, втором по величине городе Сирии, после победы вооруженной оппозиции остается относительно спокойной — хотя в столице неизвестные разграбили имущество в отдельных зданиях, к обычным людям на улицах относятся без агрессии, рассказали РИА Новости местные жители.
Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка.
«В Алеппо все спокойно. На улицах никого не трогают, массовых грабежей в городе не наблюдается. Есть блокпосты с вооруженными людьми, проверяют документы и пропускают дальше. Разослали жителям номера отделений полиции, куда можно обратиться при любом правонарушении», — рассказал один из горожан.
Говоря о ситуации с продовольствием и топливом в Алеппо, он пояснил, что все необходимые продукты в магазинах есть, пусть и не в изобилии. Овощей и фруктов на базарах по-прежнему много. Однако цены по сравнению с теми, что были при прежней власти, выросли в два или три раза. Бензин в Алеппо был в дефиците последние несколько лет. Купить любое количество в свободной продаже было невозможно. Сейчас топливо доступно, но его стоимость выросла почти в пять раз, добавил собеседник агентства. «На прилавках магазинов появились турецкие товары, но очень дорого», — добавил собеседник.
Житель Дамаска рассказал РИА Новости, что в понедельник во второй половине дня в столице открылись некоторые кафе и магазины; продуктов в продаже не очень много и они подорожали на 30−50%. По его словам, в городе есть в продаже и бензин, улучшилась ситуация с электроснабжением. «У нас в спальном районе электричество стало приходить лучше. Появляется каждые три-четыре часа на час. Раньше давали электричество на час каждые шесть часов», — рассказал житель сирийской столицы. Говоря о ситуации с безопасностью в городе, он отметил, что в центре Дамаска и на его окраинах установлены блок-посты, на них спрашивают документы, при предъявлении отпускают без проблем. После запрета на стрельбу в воздух в городе стало значительно тише, звуков автоматных очередей не слышно.
В воскресенье сторонники оппозиции практически целый день беспорядочно стреляли в воздух, множество граждан получили ранения от шальных пуль. Через соцсети и СМИ сотрудников медучреждений призвали вернуться к работе. «В мечетях во время проповедей призвали сдать оружие компетентным органам. В случае его обнаружения грозит тюремный срок на три года», — сказал собеседник агентства.
Накануне представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и уже установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.