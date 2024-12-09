Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции

Житель Дамаска рассказал РИА Новости, что в понедельник во второй половине дня в столице открылись некоторые кафе и магазины; продуктов в продаже не очень много и они подорожали на 30−50%. По его словам, в городе есть в продаже и бензин, улучшилась ситуация с электроснабжением. «У нас в спальном районе электричество стало приходить лучше. Появляется каждые три-четыре часа на час. Раньше давали электричество на час каждые шесть часов», — рассказал житель сирийской столицы. Говоря о ситуации с безопасностью в городе, он отметил, что в центре Дамаска и на его окраинах установлены блок-посты, на них спрашивают документы, при предъявлении отпускают без проблем. После запрета на стрельбу в воздух в городе стало значительно тише, звуков автоматных очередей не слышно.