Вячеслав Федорищев поставил задачу: не допускать срыва сроков ремонтных работ школ и детсадов

"В рамках работы, которую Администрация губернатора будет вести по целям и задачам 2025 года, первый указ — это по организации строительства. Мы договаривались о том, что у нас будут здесь единые подходы. Надо это внутреннее обещание доводить до конца. У нас не могут муниципальные образования обеспечить в должном объеме количество специалистов, которые занимаются организацией конкурсов и обеспечением процедур, поиском квалифицированных подрядчиков, а потом еще и контролем. Мы с вами убеждаемся из раза в раз, приезжая в муниципальное образование. Зачем нам потакать такой системе? Берем ответственность на себя. Решение до конца года, оформленное на бумаге, мне на подпись передавайте, — поручил Вячеслав Федорищев.