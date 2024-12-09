Путин наградил Героев России медалью «Золотая звезда»

В этот день в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии проводятся торжественные построения личного состава и другие мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград. В российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества. В 2007 году в Академическом районе Москвы был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы.