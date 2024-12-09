Путин наградил Героев России медалью «Золотая звезда»

Среди военнослужащих, получивших награду из рук главы государства, — майор Сергей Селиванов, под командованием которого при его непосредственном участии было взято восемь опорных пунктов, бронированная техника и вражеские боевики, что способствовало продвижению российских войск по фронту и в глубину, а также созданию плацдарма для дальнейшего наступления.
Также в числе награжденных рядовой Алексей Асылханов, который за время проведения СВО уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество боевиков; капитан Валерий Енин, который командовал штурмовым отрядом, взявшим под контроль господствующей высоты на важном участке наступления российских войск. Во время атаки противника лично уничтожил 2 дрона, более 10 боевиков.
Кроме того, награды удостоен прапорщик Артем Прохода, который в составе штурмовой группы выполнял задачу по штурму опорного пункта противника на важном тактическом направлении. Медаль получил и лейтенант Денис Распопов: экипаж танка под его командованием уничтожил вражеский БТР, минометный расчет и более 10 боевиков, создав тем самым брешь в оборонительных порядках противника.
Также награда вручена полковнику Дмитрию Саблину — командиру добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и командиру бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил РФ.
Всего на церемонии собрались более 300 человек, отличившихся особым мужеством и проявивших героизм.
О памятной дате.
День Героев Отечества ежегодно празднуется в России 9 декабря с 2013 года. Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769-го по 1917 год.
В этот день в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии проводятся торжественные построения личного состава и другие мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград. В российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества. В 2007 году в Академическом районе Москвы был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы.