Володин связал рост напряжения в мире с попытками США удержать гегемонию

По его словам, речь идет не только о ситуации, характерной для Ближнего Востока. «Мы с вами видим, что происходило в той же Европе, и когда здесь наши коллеги говорили об Афганистане, это тоже следствие тех процессов, которые являются виной Соединенных Штатов Америки. Учитывая, что это именно они развязали, желая удержать гегемонию и сделать все для того, чтобы мир был однополярным. Как мы видим, ни к чему хорошему это не провело», — добавил Володин.