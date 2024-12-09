Володин связал рост напряжения в мире с попытками США удержать гегемонию

«Когда речь идет о мире и его безопасности, очень важно, чтобы были выработаны понятные принципы. Увы, на сегодняшний день эти принципы, некогда жизнью своей наработанные по окончании Второй мировой войны, были попраны. А международные институты ослаблены и подвергнуты критике со стороны Соединенных Штатов Америки, Англии, других европейских государств. Это все привело к росту напряжения и, безусловно, к тем последствиям, которые мы сейчас видим во всем мире», — подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания ПА ОДКБ.
По его словам, речь идет не только о ситуации, характерной для Ближнего Востока. «Мы с вами видим, что происходило в той же Европе, и когда здесь наши коллеги говорили об Афганистане, это тоже следствие тех процессов, которые являются виной Соединенных Штатов Америки. Учитывая, что это именно они развязали, желая удержать гегемонию и сделать все для того, чтобы мир был однополярным. Как мы видим, ни к чему хорошему это не провело», — добавил Володин.
Поэтому, по его словам, позиция ПА ОДКБ заключается в необходимости построения справедливого и многополярного мира, а также «выстраивания отношений на принципах дружбы, взаимного уважения, невмешательства в дела суверенных государств, взаимовыгодного сотрудничества». «Поэтому нам надо не только придерживаться этих принципов, но и делать все для того, чтобы в рамках парламентского измерения нашу позицию разделяли как можно больше других стран», — считает Володин.
По его словам, такой подход позволит государствам развиваться, а гражданам, проживающим в них, планировать свое будущее. «Все иное завершится еще большими проблемами, конфликтами, потому что нельзя строить государства, страны, народы, исходя из выгоды для одной страны. И, конечно, именно в рамках межпарламентской работы, парламентского измерения нам надо делать [все необходимое] для того, чтобы мы свои позиции сближали, эти темы обсуждали, потому что все народы хотят жить в мире», — добавил Володин.