Румынская оппозиция призвала объединиться в единый блок

«Я обращаюсь ко всем патриотам этой страны, ко всем унионистам (сторонникам объединения Молдавии и Румынии — ред.), ко всем тем, кто участвовал в этой битве, которую мы вели последние пять лет, независимо от того, что нас разделяло, независимо от разногласий между нами, пришло время, давайте сплотим ряды… Давайте сформируем единый суверенный блок. Приходите в “Движение за возрождение и реконструкцию Румынии”. Приходите в “Альянс за объединение румын”, — заявил Симион в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook*.