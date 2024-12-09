Румынская оппозиция призвала объединиться в единый блок

Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, «Союз спасения Румынии», «Демократический союз венгров Румынии» и представители национальных меньшинств 4 декабря подписали резолюцию, в которой они обязуются создать коалицию в парламенте страны.
«Я обращаюсь ко всем патриотам этой страны, ко всем унионистам (сторонникам объединения Молдавии и Румынии — ред.), ко всем тем, кто участвовал в этой битве, которую мы вели последние пять лет, независимо от того, что нас разделяло, независимо от разногласий между нами, пришло время, давайте сплотим ряды… Давайте сформируем единый суверенный блок. Приходите в “Движение за возрождение и реконструкцию Румынии”. Приходите в “Альянс за объединение румын”, — заявил Симион в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook*.
По его словам, проевропейские партии намерены объединить «глобалистов, антихристов и коррупционеров», поэтому противостоять им должны патриоты.
«Я знаю, что у нас было много разногласий или разногласий, но будьте людьми и понимайте, что превыше всего мы должны ставить интересы страны», — заявил оппозиционер.
В Румынии 1 декабря прошли парламентские выборы, жители страны выбирали членов палаты депутатов и членов сената на ближайшие четыре года. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% — в палате депутатов. Также в парламент проходят «Альянс за объединение румын» (AUR), Национал-либеральная партия (НЛП), «Союз спасения Румынии» (USR), партия «Спасите Румынию S.O.S», Партия молодых людей (POT) и «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR).
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