Юрий Слюсарь заинтересовался ненадлежащем состоянием парка в Белой Калитве

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в 2021 году на благоустройство парка муниципалитету было выделено 100 млн руб. из федерального бюджета. Планировалось создать сцены с трибунами, посты охраны, оборудовать дорожки, тротуары и ограждения. Также проект предусматривал озеленение территории. По мнению жителей, работы не выполнены в должном объеме и парк находится в аварийном состоянии.