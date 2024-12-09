Французы требуют отставки Макрона: возможное развитие событий

Во Франции продолжаются массовые акции протеста против действующего президента страны Эммануэля Макрона. Их участники требуют отставки главы государства и выхода страны из состава Евросоюза.
Позиции Макрона серьезно подорвал вотум недоверия, который парламент вынес кабинету министров под руководством Мишеля Барнье. Но французы и ранее высказывали недовольство политикой президента, в том числе по вопросам пенсионной реформы, нового бюджета и слишком больших вложений национальных средств в казну Евросоюза.
Как передает News.by, политик Флориан Филиппо из партии «Патриоты» утверждает, что уход Макрона приведет к постепенной трансформации всей управленческой системы Евросоюза. Портал приводит и мнение Дидье Маисто, бывшего руководителя Sud Radio, который обвиняет правительство и президента в пренебрежении интересами французских сельскохозяйственных производителей. Эксперт уверен, что из-за политики Макрона французские аграрии находятся на «стадии исчезновения».
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Известиями» пояснил, что в действительности вероятность отставки Макрона до прекращения положенного ему президентского срока мала. Провести импичмент президенту будет сложно. Но и левые, и правые политические партии Франции очень недовольны действующим главой государства.
Профессор Армин Штайнбах, пишут «Актуальные комментарии», считает растущее недовольство населения Макрона результатом действий его давней соперницы Марин Ле Пен. Последняя рассчитывает занять президентское кресло в случае ухода действующего главы государства и проведения повторных выборов.