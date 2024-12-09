Французы требуют отставки Макрона: возможное развитие событий

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Известиями» пояснил, что в действительности вероятность отставки Макрона до прекращения положенного ему президентского срока мала. Провести импичмент президенту будет сложно. Но и левые, и правые политические партии Франции очень недовольны действующим главой государства.