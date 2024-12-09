На Кубани наградили 15 лауреатов именной премии губернатора

Замгубернатора поделилась, что всего на Кубани проживет 443 тысячи инвалидов, среди которых почти 34 тысячи детей. В регионе работают 29 государственных учреждений, которые предоставляют помощь 14 тысячам инвалидам. Также 4 тысячи человек получают помощь в НКО.