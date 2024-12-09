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На Кубани наградили 15 лауреатов именной премии губернатора

В Краснодарском крае прошло награждение 15 лауреатов девятой ежегодной именной премии губернатора.

Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Все лауреаты — это люди с ограниченными возможностями, которые занимаются волонтерством, искусством, общественной деятельностью и спортом. Каждый получил премию в размере 150 тысяч рублей.

Замгубернатора поделилась, что всего на Кубани проживет 443 тысячи инвалидов, среди которых почти 34 тысячи детей. В регионе работают 29 государственных учреждений, которые предоставляют помощь 14 тысячам инвалидам. Также 4 тысячи человек получают помощь в НКО.