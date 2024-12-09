Глава Гагаузии рассказала, что молдавские власти хотят отстранить ее

«Уже было рассмотрено около 30 томов уголовного дела, где ни разу не было упомянуто ни мое имя, ни имя моей коллеги. Это еще раз доказывает нашу невиновность и подтверждает, что заведенное дело — политический заказ со стороны (президента) Майи Санду, потому что власть хочет отстранить меня от должности. Власть даже это не скрывает», — заявила Гуцул журналистам после заседания.