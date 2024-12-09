Петербургские депутаты предложили сделать упаковку вейпов скромнее

Депутат городского парламента от фракции «Единая Россия» разработал соответствующую инициативу. Позже член ЗакСа Андрей Рябоконь попросил считать его соавтором постановления. В личном Telegram-канале он изложил суть идеи.
«Считаем, что яркие рисунки на упаковке часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями, что создает у молодежи иллюзию безопасности и нежелательный интерес», — написал депутат.
Ужесточение требований к оформлению упаковки может снизить интерес к этой продукции. Проект обращения рассмотрела и поддержала комиссия по вопросам правопорядка и законности.