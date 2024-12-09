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Петербургские депутаты предложили сделать упаковку вейпов скромнее

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга подготовили проект общения к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии о дополнительных ограничениях продажи электронных сигарет и вейпов с просьбой сделать упаковку устройств менее яркой.

Источник: РИА "Новости"

Депутат городского парламента от фракции «Единая Россия» разработал соответствующую инициативу. Позже член ЗакСа Андрей Рябоконь попросил считать его соавтором постановления. В личном Telegram-канале он изложил суть идеи.

«Считаем, что яркие рисунки на упаковке часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями, что создает у молодежи иллюзию безопасности и нежелательный интерес», — написал депутат.

Ужесточение требований к оформлению упаковки может снизить интерес к этой продукции. Проект обращения рассмотрела и поддержала комиссия по вопросам правопорядка и законности.

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