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Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы

ДОХА, 9 дек — РИА Новости. Члены пришедших к власти в Сирии группировок обсуждают передачу власти и предотвращение анархии, сообщил РИА Новости представитель оппозиции.

Источник: Getty Images / Anadolu / Omer Alven

«Идет встреча между главой группировки “Хайят Тахрир аш-Шам” Ахмедом аш-Шараа, премьер-министром правительства Сирии Мухаммедом аль-Джаляли и главой работающего в Идлибе правительства спасения Мухаммедом аль-Баширом. Встреча созвана, чтобы определить шаги по передаче власти и предотвратить анархию в Сирии», — сказал собеседник агентства.

Среди предлагаемых шагов:

  • расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями;
  • расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет;
  • действовать под эгидой единого правительства;
  • объявить о формировании переходного органа власти.

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.

Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.

Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.