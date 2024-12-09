Взявшая власть в Сирии оппозиция хочет распустить все вооруженные группы

«Идет встреча между главой группировки “Хайят Тахрир аш-Шам” Ахмедом аш-Шараа, премьер-министром правительства Сирии Мухаммедом аль-Джаляли и главой работающего в Идлибе правительства спасения Мухаммедом аль-Баширом. Встреча созвана, чтобы определить шаги по передаче власти и предотвратить анархию в Сирии», — сказал собеседник агентства.
Среди предлагаемых шагов:
- расформировать все военизированные группировки и объединить их под руководством управления военными операциями;
- расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет;
- действовать под эгидой единого правительства;
- объявить о формировании переходного органа власти.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.