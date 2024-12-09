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Южнокорейского президента ограничили в передвижении: в чем его обвиняют и мнение экспертов

Аналитики считают, что уход с поста Юн Сок Ёля ожидаем, поскольку антипрезидентские настроения в Республике Корея сейчас очень сильны.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Южнокорейского президента ограничили в передвижении.
Источник: Presidential Residence of South Korea/CC BY-SA 3.0|wikipedia

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю ограничили право на свободу передвижения. Ранее также появилась информация, что его задерживали правоохранительные органы страны.

Политический кризис в Республике Корея привел к масштабным последствиям для президента. Попытка введения военного положения в стране не удалась, а оппозиция попыталась провести в парламенте импичмент Юн Сок Ёлю. После этого дальнейшая судьба главы государства оказалась предрешенной.

Политолог и профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в беседе с «Постньюс» назвал отставку президента Кореи «неизбежной и скорой». Эксперт не стал исключать и вероятность привлечения нынешнего главы государства к уголовной ответственности.

До этого телеканалу CNN аналитик Пак Сон Мин охарактеризовал попытки южнокорейского президента ввести военное положение в стране как «политическое самоубийство», акцентировав внимание на отсутствие полностью независимой власти у главы государства. По его мнению, закономерно, что действия президента привели именно к таким последствиям.

Политолог Дарья Кургинова рассказала «Известиям», что тенденция отстранения и уголовного преследования президентов типична для Южной Кореи. На основании этого можно сделать вывод, что действующего главу государства тоже могут отдать под суд.