Южнокорейского президента ограничили в передвижении: в чем его обвиняют и мнение экспертов

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю ограничили право на свободу передвижения. Ранее также появилась информация, что его задерживали правоохранительные органы страны.
Политический кризис в Республике Корея привел к масштабным последствиям для президента. Попытка введения военного положения в стране не удалась, а оппозиция попыталась провести в парламенте импичмент Юн Сок Ёлю. После этого дальнейшая судьба главы государства оказалась предрешенной.
Политолог и профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин в беседе с «Постньюс» назвал отставку президента Кореи «неизбежной и скорой». Эксперт не стал исключать и вероятность привлечения нынешнего главы государства к уголовной ответственности.
До этого телеканалу CNN аналитик Пак Сон Мин охарактеризовал попытки южнокорейского президента ввести военное положение в стране как «политическое самоубийство», акцентировав внимание на отсутствие полностью независимой власти у главы государства. По его мнению, закономерно, что действия президента привели именно к таким последствиям.
Политолог Дарья Кургинова рассказала «Известиям», что тенденция отстранения и уголовного преследования президентов типична для Южной Кореи. На основании этого можно сделать вывод, что действующего главу государства тоже могут отдать под суд.