Южнокорейского президента ограничили в передвижении: в чем его обвиняют и мнение экспертов

До этого телеканалу CNN аналитик Пак Сон Мин охарактеризовал попытки южнокорейского президента ввести военное положение в стране как «политическое самоубийство», акцентировав внимание на отсутствие полностью независимой власти у главы государства. По его мнению, закономерно, что действия президента привели именно к таким последствиям.