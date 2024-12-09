Путин учредил Совет по демографической и семейной политике

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Упразднить Совет при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей», — говорится в документе.
Этим же указом он учредил Совет по демографической и семейной политике и назначил Матвиенко его председателем.
"В целях реализации государственной демографической и семейной политики, подготовки предложений Президенту Российской Федерации по ее совершенствованию, контроля за выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, постановляю:
Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Назначить председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко председателем Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Председателю Совета при Президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики в месячный срок представить на утверждение Президента РФ проект положения о Совете… и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета".