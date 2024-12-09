Путин учредил Совет по демографической и семейной политике

Образовать Совет при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Назначить председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко председателем Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Председателю Совета при Президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики в месячный срок представить на утверждение Президента РФ проект положения о Совете… и предложения по кандидатурам для включения в состав этого Совета".