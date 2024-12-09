Трамп заявил о первых контактах с Си после победы на выборах

В интервью NBC Дональд Трамп рассказал, что около трех дней назад «направил сообщение» Си Цзиньпину, после чего они поддерживают связь. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи», — сказал избранный президент. Последний раз они встречались в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.