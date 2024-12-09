Трамп заявил о первых контактах с Си после победы на выборах

В интервью NBC Дональд Трамп рассказал, что около трех дней назад «направил сообщение» Си Цзиньпину, после чего они поддерживают связь. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи», — сказал избранный президент. Последний раз они встречались в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.
Си Цзиньпин после состоявшихся 5 ноября американских выборов направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: Китай и США «выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации». Он выразил готовность сотрудничать с новой президентской администрацией. CNN сообщал и о телефонных переговорах сторон вскоре после выборов, но МИД КНР эту информацию отрицал.
Дональд Трамп, на посту 45-го президента США ограничивший импорт товаров из Китая и увеличивший пошлины на китайскую продукцию, в президентской программе обещал отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (это позволит Вашингтону вводить любые тарифы). В случае победы на выборах он также обещал «разъединить» Россию и Китай. При этом господин Трамп называл китайского лидера «блестящим парнем».