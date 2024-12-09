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Глава минпромторга Алиханов назвал Новосибирскую область одним из центров авиастроения

Предприятия области задействованы как в создании объектов военной авиации, так и гражданского сектора.

Источник: РИА "Новости"

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, находясь с рабочим визитом в Новосибирской области, отметил, что регион играет значительную роль в создании новых самолетов для Сибири, Дальнего Востока и Арктики.

Он подчеркнул, что Новосибирская область является одним из ключевых российских регионов в сфере авиастроения, с предприятиями, задействованными как в производстве военной, так и гражданской авиации.

Министр также пообещал продолжить поддержку региона для достижения эффективных результатов в создании высокотехнологичных воздушных судов для этих территорий.