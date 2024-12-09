Суд продлил до 5 февраля арест экс-замгубернатора Кубани Сергею Власову

Уголовное дело в отношении Сергея Власова возбудили 5 июня 2024 года. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что господин Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. В мае стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, освобождающее его заместителя Сергея Власова от должности.