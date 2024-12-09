Суд продлил до 5 февраля арест экс-замгубернатора Кубани Сергею Власову

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Сергею Власову Сергею Александровичу 5 февраля 2025 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать», — говорится в постановлении суда (копия есть у «Ъ-Кубань»).
Таким образом, срок содержания в московском СИЗО бывшего вице-губернатора Кубани продлен до семи месяцев.
Уголовное дело в отношении Сергея Власова возбудили 5 июня 2024 года. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что господин Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. В мае стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, освобождающее его заместителя Сергея Власова от должности.
Сергей Власов с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края. В декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года руководил департаментом строительства Краснодарского края, 1 декабря 2022 года стал вице-губернатором.