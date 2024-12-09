Президент России вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России из Новороссийска

Владимир Сергеевич с 2017 года был атаманом Константиновского хуторского общества Новороссийского РКО. В марте 2022 года одним из первых добровольцем встал в строй рядовым бойцом и принял участие в боевых действиях в первом составе отряда «Дон», где получил ранение. После восстановления вновь встал на защиту нашей Родины — направился в зону СВО, но уже в роли командира отряда «Аксай». В июне 2024 года при исполнении служебного долга во время специальной военной операции он погиб.