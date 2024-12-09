Президент России вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России из Новороссийска

Владимир Сергеевич с 2017 года был атаманом Константиновского хуторского общества Новороссийского РКО. В марте 2022 года одним из первых добровольцем встал в строй рядовым бойцом и принял участие в боевых действиях в первом составе отряда «Дон», где получил ранение. После восстановления вновь встал на защиту нашей Родины — направился в зону СВО, но уже в роли командира отряда «Аксай». В июне 2024 года при исполнении служебного долга во время специальной военной операции он погиб.
09 декабря Владимир Гавриленко посмертно удостоен почетного звания «Герой Российской Федерации».
Имя легендарного казака атамана Владимира Сергеевича Гавриленко в городе-герое Новороссийска присвоено Константиновскому обществу и избирательному участку в хуторе Горный. Двое старших сыновей по стопам отца отправились в зону проведения специальной военной операции.