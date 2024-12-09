Падение Дамаска мобилизовало Израиль. ЦАХАЛ берет под контроль границу с Сирией

Операция «Добрососедство» — начатая в 2016 году ЦАХАЛом гуманитарная миссия для жителей районов Сирии, примыкающих к израильской границе. В рамках этой программы еврейское государство предоставляло анклавам, находившимся на тот момент вне контроля правительства, медикаменты, медоборудование, провизию, а также топливо и электрогенераторы. Активная фаза миссии продлилась до августа 2018 года — того момента, когда южные районы Арабской Республики вернулись при международном посредничестве под контроль САА, а воевавшие там повстанцы пошли на примирение с Дамаском при условии амнистии.