Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Источник: МИД

«Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Обстановка сложная, поэтому загранучреждением предприняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности. При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти вооруженной оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске», — сказал представитель МИД.

Анатолий Глаз также сообщил, что на территории Сирии находятся белорусские граждане, которые по различным причинам не покинули страну после соответствующих предупреждений. «Они поддерживают контакты с нашим загранучреждением, получают соответствующие рекомендации», — отметил он.