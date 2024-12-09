МИД: посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу

«Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть. Обстановка сложная, поэтому загранучреждением предприняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности. При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти вооруженной оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске», — сказал представитель МИД.