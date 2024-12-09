NBC News назвал претендентов на звание «Человек года» по версии Time

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.