NBC News назвал претендентов на звание «Человек года» по версии Time

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.
Согласно информации телеканала, на звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, «Человеком года» также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По данным телеканала, «Человек года» станет известен 12 декабря.
В прошлом году ежегодный рейтинг возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.