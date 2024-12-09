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NBC News назвал претендентов на звание «Человек года» по версии Time

Трамп, Маск и Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человек года».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание «Человек года» в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.

Согласно информации телеканала, на звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, «Человеком года» также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По данным телеканала, «Человек года» станет известен 12 декабря.

В прошлом году ежегодный рейтинг возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.

*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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