Посольство Сирии во Франции сменило флаг

У государственного флага Сирии две звезды на средней полосе, верхняя полоса красная. Новый флаг имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную. На средней белой полосе у него три красные пятиконечные звезды. Изначально он использовался Сирийской Республикой с 1932 по 1958 год и Сирийской Арабской Республикой с 1961 по 1963 год. С 2011 г. его используют сирийские оппозиционные силы.