Посольство Сирии во Франции сменило флаг

У государственного флага Сирии две звезды на средней полосе, верхняя полоса красная. Новый флаг имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную. На средней белой полосе у него три красные пятиконечные звезды. Изначально он использовался Сирийской Республикой с 1932 по 1958 год и Сирийской Арабской Республикой с 1961 по 1963 год. С 2011 г. его используют сирийские оппозиционные силы.
На момент публикации в посольстве Сирии в Париже корреспонденту ТАСС не ответили на вопросы о дальнейшей работе диппредставительства. На сайте посольства в понедельник утром использовался государственный флаг с красной полосой, а рядом с ним было опубликовано изображение экс-президента республики Башара Асада. Примерно в 12:00 (14:00 мск) его портрет пропал, в верхней части страницы появилось вдвое больше, чем прежнее, изображение нового флага.
На сайте диппредставительства также опубликовано сообщение от лица МИД Сирии, в котором говорится о том, что в стране «пишется новая страница истории». В нем подчеркивается, что МИД республики и его дипломатические представительства продолжат оказывать поддержку согражданам, находящимся за рубежом.
Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, со здания посольства республики в Москве сняли государственный флаг и табличку с названием. Какие-либо объяснения подобных действий сирийскими дипломатами не приводятся.
27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность к мирной передаче власти в республике. Как отмечалось в заявлении МИД РФ, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.